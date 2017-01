Pierre Rothschild

Man liest weniger über Davos dieses Jahr. Um die Medien zu begeistern, lenkte man die Aufmerksamkeit auf den Crystal- Award, der aber neben den grossen Preisen ein Mauerblümchen ist...

Und sonst: Merkel und Hollande kamen nicht, die letztjährigen «Visionen» der hochkarätigen Gäste (meistens durch das Einkommen definiert) trafen nicht ein...

Brexit, Trump... die Welt steht für alle auf dem Kopf, die im Privatjet mit normalen Bürgern nicht reden können.

Ja, man sieht sich und so mancher Manager eines kleineren Konzerns kann sagen, dass er Facebook-Milliardäre gesprochen hat. Wenig später entlässt er dann zehn Leute, um das zu sparen, was diese Leute in einer Stunde verdienen...

Davos oder Dav-aus? In dem wirklich nicht schönen Ort drängen sich noch immer VIPs und schlagen sich um schöne Hotelzimmer, die Mangelware sind. Und die Medien verraten uns, dass die Escort-Girls dort ganz diskret sind. Aber das sind sie auch am Kongress der Bodenleger in Nürnberg.

Ist Davos vor dem Ende? Eher ja. Die News fliessen im digitalen Zeitalter 24 Stunden, die Big-Player kennen sich und müssen sich nicht zufällig im Lift treffen. Vielleicht hat gerade hier die Zukunft die Gegenwart besiegt.

Ein Dav-aus wäre kein Verlust. Denn die realte Welt hat davon nie viel gehabt.