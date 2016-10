Die Frau, die auch zuhören kann

Christian Beck

Die Schweiz wird um ein TV-Trash-Format reicher: Luxus-Lady Irina Beller bekommt auf dem Privatsender Schweiz 5 ihre eigene Sendung, wie der «SonntagsBlick» berichtet. Für die Premieren-Sendung war sie am Samstag an der Zürcher Bahnhofstrasse unterwegs und fragte die Passanten: «Was hast du lieber, Sex oder Shopping?». Für die 44-jährige Gattin des 67-jährigen Baulöwen Walter Beller ist klar: «Ich liebe beides. Nach einer heissen Nacht mit Walter erhalte ich ein Diamantcollier oder sonst etwas Hochkarätiges.» Ein Schelm, wer hier etwas Falsches denkt.

In ihrem Fernsehformat «Konsumer TV» kann Irina Beller das tun, was sie am besten kann: Reden. Könnte man meinen. Laut eigener Aussage soll es für einmal nicht um die Jetsetterin selbst gehen, sondern die Leute auf der Strasse sollen die Stars sein. «Ich kann endlich zeigen, dass ich auch zuhören kann», sagt die studierte Filmwissenschafterin. Mit der Sendung rund um Konsumverhalten geht für die Autorin vom Ratgeber «Hello Mr. Rich! So heirate ich meinen Millionär» ein Traum in Erfüllung. Ob es dem Sender auch Traumquoten bringt, wird sich noch weisen.

Bleibt zu hoffen, dass Beller ihre Ankündigung zuzuhören, statt selber zu reden auch wahr macht. Im Vorfeld zum Zurich Film Festival, zu dem sie auch in diesem Jahr nicht eingeladen war, sagte sie: «Wir hätten es wieder organisieren können, aber der Anlass ist mir zu wenig glamourös». «Wieder organisieren» heisst: 2015 bekamen sie die Einladung nicht vom Veranstalter, sondern von Bekannten geschenkt. Und dann folgt ein fragwürdiges Zitat im «Blick am Abend»: «Letztes Jahr sah ich an der Premiere meine Putzfrau und unseren Autoreiniger – von wegen Prominenz». Ziemlich respektlose Aussage.

Die Putzfrau ist sich nämlich nicht zu schade, Müll zu beseitigen. Leider keinen verbalen.