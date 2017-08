Die neue Werbeaversion

Matthias Ackeret

Es waren sechs Buchstaben auf dem Titel der vorletzten «Sonntagszeitung», die die sommerlichen Gemüter erhitzten. Auf pechschwarzen Hintergrund prangte das «Nichts», daneben wirklich nichts. Die Auflösung folgte auf den folgenden Seiten, es war Werbung für die neue S-Klasse von Mercedes (persoenlich.com berichtete).

«Dümmer geht's nümmer», empörte sich der Präsident von Swiss Marketing auf Facebook. «Die endgültige Kapitulation vor dem schnöden Mammon», lästerte ein anderer. Die Tonalität der restlichen Kommentare strotzte von einer erstaunlichen Vulgarität, die die Kriterien von Qualitätsjournalismus kaum erfüllen.

Diese Werbeaversion erstaunt. Eigentlich müsste man dem Stuttgarter Autohersteller dankbar sein, dass dieser – in diesen schwierigen Zeiten – auf Printwerbung setzt. Das Transparenteste überhaupt: als Leser sieht man, was bezahlt ist. Doch die Toleranz gegenüber ungewöhnlichen Werbemassnahmen ist erstaunlich klein. Obwohl die Gralshüter der Branche permanent qualitativ hochstehendem Journalismus fordern, vergällen sie am Ende am liebsten denjenigen, der ihn bezahlt: den Anzeigekunden.

In solchen Zeiten haben die Messiasse der Branche Hochkonjunktur. Der ehemalige Watson-Chef Hansi Voigt träumt von seiner Internetplattform «Wepublish», die zu einem Marktplatz der besten Geschichten werden soll. Am besten werbefrei. Die vielgerühmte «Republik» von Constantin Seibt wird bereits als Alternative zum kapitalistischen Mediensystem gefeiert. Doch weder Seibt noch Voigt mussten bis jetzt einen Realitätstest bestehen. Dies im Gegensatz zu den geschmähten Verlagshäusern. Doch über das Wasser zu laufen, ist manchmal einfacher, als darin zu schwimmen. Vor allem bei Sturm.

Ein Mercedes-S-Klasse-Fahrer hingegen weiss immer, was ihn erwartet. Aus der Werbung.