Pierre Rothschild

Ein mutiger Kauf, denn man in Basel mit dem Erwerb des Zehnder-Verlages macht (persoenlich.com berichtete). Gratis-Zeitungen zu verteilen, das ist in der heutigen Zeit, in der an bald allen Briefkästen das Schildchen «Bitte keine Werbung» zu lesen ist, riskant.

Es gibt viele Gutachten und manche sagen, dass der redaktionelle Teil keine Werbung ist und man so - ohne Adresse - die Zeitung in den Briefkasten legen kann. Aber in Stein gemeisselt ist das nicht. In Zürich wählen viele Verteiler von Tagblatt oder Lokal-Info einen diplomatischen Weg und legen die Zeitungen einfach auf eine Fläche in Briefkasten-Nähe.

Es ist eine Frage der Zeit: die Briefkasten-Aufkleber mit dem Text (wie schon in Deutschland) werden kommen, die neben Werbung auch Gratis- Zeitungen als unerwünscht erklären. Mediengeschichte, das ist wohl klar, schreibt die BaZ mit diesem Kauf nicht. Ein kleiner Schritt in einem kleinen Markt. Im Zeitalter der digitalen Medien. Seltsam.