Die Gedankenspiele haben Saison: Wie weiter, wenn die Stimmbüger die SRG lahmlegen? Jeder, der das Mediengeschäft kennt, weiss, dass es dann schwierig wird. Denn Fernsehen ist teuer – das sieht man am Programm der TV-Sender in der Schweiz, die nicht lokal verankert sind. Da kommen Billig-Serien, die schon für das Fernsehen in Deutschland synchronisiert wurden, am Laufmeter. Da werden Filme gezeigt, die man im Schlaf kennt. Und die meisten dieser Sender haben keine Studios mit Kameras und Sendetechnik, sondern sind reine Abspiel-Stationen. Und auch die lokalen Studios leisten sich nur Industrie-Standard, nicht die enorm teure Broadcast-Technik.

Wenn solche Sender nun falsche Hoffnungen wecken, ist es nicht fair. Das tat am Wochenende Roger Elsener. Ja, das Lauberhorn-Rennen könnte man übertragen, meinte der Chef der TV-Sender der Wanner-Verlagsgruppe. Auch andere Lizenzen wären für den AZ-Medien-Sender TV24 demnach interessant: Eishockey, Tennis oder Fussball im Sport- und weitere Rechte im Unterhaltungsbereich, so Elsener (persoenlich.com berichtete).

Nur macht er die Rechnung ohne sein Verlagshaus. Das ist nicht Viacom, das ist nicht Murdoch oder RTL – das sind Unternehmen, denen ein harter Wind entgegenweht.

Und Sport kostet Geld, viel Geld. Denn TV24 muss nicht auf das Ende der SRG warten – UPC und Swisscom zeigen, dass man Rechte auch bekommt, wenn das öffentlich-rechtliche Medienhaus mit voller Kraft sendet. TV24 hätte mitbieten können, als zum Beispiel die Eishockey-Rechte zu haben waren. Nur kostet das für drei Jahre fast 100 Millionen Franken, ohne Technik und Redaktion. Eric Tveter, der UPC-Visionär, wagte den Deal. So kann es auch in Zukunft sein. Hinter UPC steht Liberty Global – und damit John Malone, einer der reichsten Unternehmer der Welt. Und UPC zeigt: Auf dem Markt der Sport-Rechte kann man zu wertvollen Rechten kommen, ohne dass dem Konkurrenten die Luft, bzw. das Geld, ausgeht.

Kleinst-Sender wie TV24 machen hier den TV-Konsumenten falsche Hoffnungen. Das Geld ist nicht da. Und auf Werbe-Einnahmen zu hoffen, ist sicher richtig. Aber bei Vertragsabschluss muss man in eine Vorleistung gehen. Das ist keine Spezialität der Schweizer Medienunternehmen. Da wollte man schon in der Vergangenheit oft den Meister, ohne das Lehrgeld zu bezahlen.

Bezahlen müsste für Top-Sport am Ende der Zuschauer: für die Übertragungen in den Pay-TV-Angeboten von UPC und Swisscom.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich, in den Bereichen Film-Produktion und Presse.

