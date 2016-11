Felix Müller

Sowohl die SDA wie das Fernsehen SRF haben auf die Tatsache, dass die «NZZ am Sonntag» am letzten Sonntag zwei Primeure gehabt hat, säuerlich reagiert und eine Art Bestrafung der betreffenden Unternehmen (Pro Juventute wie Credit Suisse) in Aussicht gestellt. Fernsehen wie SDA wollen über die beiden Studien nicht mehr berichten. Nun hat die «NZZ am Sonntag» in beiden Fällen nicht etwa Sperrfristen gebrochen, sondern ist auf diese Themen im Rahmen von Recherchen aufmerksam geworden. Was wir getan haben, ist in der Branche ein Normalfall. Auch die SDA, wie das Fernsehen haben noch nie Probleme damit gehabt, über Studien zu berichten, die ihnen exklusiv zugesteckt worden sind.

Es geht aber um mehr als bloss Konkurrenzneid. Im Fall der SDA handelt es sich vermutlich um eine Bestrafung der NZZaS, weil wir ab dem 1. Januar 2017 auf die Dienste der Agentur verzichten. Das Missverhältnis zwischen Leistung und Kosten war für uns zu gross geworden. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass die SDA als gesamtschweizerische, vom Bund unterstützte Branchenorganisation, in jedem Fall über die Studie der Pro Juventute berichten müsste.

Der Fall SRF dagegen ist wirklich stossend. Hier versucht ein vom Steuerzahler finanzierter Koloss, Firmen und Organisationen (Pro Juventute, CS) dafür zu betrafen, dass sie ein privates Medienunternehmen bevorzugt behandelt haben. Leutschenbach will ein Exempel statuieren, wonach derjenige, der sich solches erlaubt, beim SRF in Ungnade fällt. Damit versucht der Gebührensender, die privaten Medien mit Methoden privater Medienunternehmen aus dem publizistischen Wettbewerb zu drängen. Genau das ist ja ein Vorwurf, den man der SRG seit längerem macht – wie man jetzt sieht; zu Recht.





Felix E. Müller ist Chefredaktor «NZZ am Sonntag»