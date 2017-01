Peter Tamm zum Gedenken

Pierre Rothschild

Er wurde 88 Jahre alt und starb dort, wo er immer am glücklichsten war: In Hamburg, in seinem Haus an der Elbe. Die Elbe, der Weg zu Meer, das prägte ihn sein Leben lang. Er, der beim «Hamburger Abendblatt» jung als «Redakteur für die Schifffahrtsseite» begann (das gab es damals noch), kam in jungen Jahren in die Nähe von Axel Springer.



Axel Springer und Peter Tamm (Bild: zVg/Springer)







Axerl Springer, ich hatte früh in meinem Leben das Glück ihm oft zu begegnen, war ein genialer Blattmacher, Unternehmer und Visionär. Aber Peter Tamm, der mit der erfolgreichen Einfügung des Ullstein-Verlages in den Konzern seine erste Meisterleistung vorlegte, war in all den Jahren des Auf- und Ausbaus der Mann, der den Konzern gross und mächtig machte. Ohne Tamm hätte es den Verlag in dieser Form nie gegeben.

Springer und Tamm - das war, wie man heute sagen würde, ein Dream-Team, in Wirklichkeit aber viel mehr. Es waren zwei Männer, die wussten, dass man mit Verantwortung aus dem zerbombtem Deutschland wieder ein Land der Freiheit machen musste. Tief war für beide die Abscheu gegenüber der «DDR», die Springer «rot lackierte Nazis» nannte. Unzerbrechlich war die Liebe zum Staat Israel und der Aussöhnung mit dem jüdischen Volk.

All das konnte der Verleger nur täglich und mit aller Kraft in den Mittelpunkt seines Schaffens stellen, weil er wusste: Peter Tamm hält ihm den Rücken frei. Er war zeitweise der bestbezahlte Manager Deutschlands. Mit einem grossen Schifffahrtsmuseum in Hamburg gab Peter Tamm seinen Wohlstand in grossen Teilen der Öffentlichkeit zurück.

Peter Tamm muss man hier gedenken, weil er nie - wie so viele Manager heute - die Öffentlichkeit suchte. Er war ein stiller Mann, der - wie ein Kapitän - in Ruhe das grosse Schiff steuerte. Als Axel Springer - wissend, dass seine Gesundheit nicht mehr gut war - die engsten Mitarbeiter empfing, legte er Peter Tamm die Hand auf die Schulter und sagte; «Ihnen, ja Ihnen, habe ich besonders viel zu verdanken.»

Peter Tamm hat für die Presselandschaft in Deutschland unendlich viel geleistet. Jetzt hat uns ein Kapitän verlassen, um die Meere in einer anderen Welt zu entdecken.

Pierre Rothschild ist Medienunternehmer und aus Zürich.