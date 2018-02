Relevanter «Blick»

Pierre Rothschild

«Blick» hat, das muss man anerkennen, den Weg zur Relevanz gefunden. Was sich Verleger Michael Ringier über Jahre hinweg gewünscht hat, ist vermehrt zur Tatsache geworden: das Boulevardblatt enthüllt die dubiosen Vorgänge rund ums Postauto, entdeckt die wundersame Pensionskasse der Swissair und vieles mehr.

Doch eines wird interessant werden: Wie reagiert der typische «Blick»-Leser auf die Informationen, die nicht zwingend aus der Welt des Boulevards stammen ? «Bild» in Deutschland zeigt es: Während das Land um eine Regierung ringt, beherrscht Helene Fischer die Schlagzeilen und die Seite eins. Hat sie die Stimme verloren, wie geht es weiter mit dem Show-Wunder aus Deutschland ? Das verweist die GroKo auf Platz 2.

Hier stellt sich die Frage: Findet man in der Schweiz die Boulevardleser im doch eher politisch und wirtschaftlich relevanten Umfeld, oder wäre das «Bild»-Programm auch bei uns stärker gefragt ? Die aktuellen Zahlen werden es zeigen. Der Versuch bei Ringier – in Ermangelung eines klassischen Qualitätstitels, wie sie Springer mit der «Welt» hat –, alles abzudecken, war schon in der Vergangenheit ein Ziel. Ein Ziel, das dem Blatt aber die Leichtigkeit des Boulevards nahm und dem Leser mehr abverlangte, als oft für diese Zeitungsart gedacht.

Christian Dorer ist der erste «Blick»-Chef, der endlich ein Blatt macht, das dem Auftrag des Verlegers entspricht. Der Weg war für Ringier lang, teuer und oft auch seltsam. Der kommende Wemf-Zahlentag ist der Zahltag der Branche. Die Boulevardwelt und deren Leser sind nicht mehr leicht zu finden. Es bleibt spannend.

Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Film-Produktion und Presse.

