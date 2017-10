Schröders klare Worte im Zürcher Seefeld

Pierre Rothschild

Gerhard Schröder im Ringier Pressehaus – der «Blick», er kann seine Leser ja nicht langweilen, berichtete in wenigen Society-Zeilen darüber. Es war ein Thema für «Focus», es war ein Thema für «Bild». Schröder hat seine Worte bewusst für eine Abrechnung mit seinem ehemaligen Bündnispartner, den Grünen, genutzt und diese als «Merkels Bettvorleger» bezeichnet, was – wohl wenig erstaunlich – bei denen auf wenig Gegenliebe stösst.

Bei der Schweizer Konkurrenz fand Schröders Auftritt keinen Widerhall. Eigentlich schade, aber höchstwahrscheinlich haben Ringier und die Helvetia-Versicherung als Veranstalter des Abends auch keine Journalisten von anderen Medienhäusern eingeladen. In Deutschland hat man da einen ganz anderen Horizont, da schreibt Burda über Springer-Anlässe, Funke über Highlights bei Springer. Dafür wurde Schröders Gespräch mit Moderatorin Christine Maier live im Internet verbreitet. Und dies weltweit.

Der ehemalige Bundeskanzler hat am Montagabend über Deutschland, Europa und die Welt sehr wichtige Worte gesagt. Klargestellt, wie er den AfD-Erfolg sieht, wie er seine Aufgabe für Putin und damit für Rosneft einstuft.

Ja, er sieht den AfD-Erfolg nicht mehr durch die SPD-rote, sondern durch die rosarote Brille. Er rückt die Krim-Politik von Putin schon in ein historisches Umfeld, das eher mühsam in die Welt von heute passt. Aber Schröder ist ein Mann mit Ecken und Kanten, der sagt, was er denkt. Mutig ist es oft – wie alles für ihn persönlich endet ist zweitrangig, wie einst in der bundesdeutschen Politik.

Schade, dass nur ein kleiner Kreis ins Presshaus von Ringier eingeladen werden konnte. Doch es gibt einen Stream der Veranstaltung. Es lohnt sich, diesen zu sehen, das ist relevanter Talk, ernsthaft und aus erster Hand.

Klare Worte – über die jeder selber nachdenken muss. Aber in Inhalt und Formulierung weit über allem, was man normalerweise so liest und sendet.

Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich, in den Bereichen Film-Produktion und Presse.

Unsere Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.