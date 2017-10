Stefan Raab kommt zurück

Manfred Klemann

Der September ist der Monat der grossen Medien-Messen und -Screenings. Die Screen-up am 26. September in Zürich platzte fast aus allen Nähten und zeigte eine wahre Wundertüte an Schweizer Eigenproduktionen und TV-Ideen. Und alle werden digital breit ausgewertet, gestreamt und mobil visualisiert. Es gilt in der Schweiz: Das TV ist tot. Es lebe das Fernsehen. Und die kreativsten Köpfe der Schweizer Filmwirtschaft sind natürlich darauf angewiesen, dass die SRG -einen möglichst grossen Teil der Billag-Milliarden an Filmschaffende, an Serienhelden, ja an künstlerische Kreativität weitergibt. Herausragende Filme wie «Zwingli» oder «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» sind nur denkbar mit grosszügiger Unterstützung der SRG und deren Filmfonds. Dies wird auch für eine dringend notwendige neue Schweizer Serie gelten – ein Thema, das man schon lange in der Schweiz vermisst.

So ist es doch sehr verwunderlich, dass es in der Schweiz keine Gründer-Show gibt, wie etwa in Deutschland mit «Höhle der Löwen» auf Vox – einer Show mit fantastischem Marktanteil. Pro Sieben Deutschland will jetzt im Frühjahr nachziehen, mit Carsten Maschmeyer als Host. Er war bislang bei «Höhle der Löwen» in der Jury.

Warum also müssen die gewiss genauso findigen Gründerinnen und Gründer der Schweiz auf so ein Vehikel verzichten? Eine solche Show kann Anschub sein für Hunderte von kreativen Ideen, bei denen es sogar weniger um die Finanzierung neuer Geschäftsideen geht – das auch, ein gern genommener Nebeneffekt – als vielmehr um die Möglichkeit, seine digitalen oder kreativen Ideen einer fachkundigen Jury und einem sehr grossen nationalen Publikum vorzustellen. Und die Arbeitsplätze, die solche Start-ups schaffen, sind genau solche Arbeitsplätze, die heutige junge Leute dringend brauchen, wenn sie Hochschule oder Ausbildung beendet haben.

Bei einem Screening in Deutschland hat ein grosser Show-Erfinder nun auch angekündigt, eine «Erfinder-Show» zu produzieren: Stefan Raab. Vor zwei Jahren hat er sich überraschend vom Bildschirm verabschiedet. Und obwohl seine Ideen weltweit (Schlag den Raab, englisch: Beat the host) weiterlaufen, war das Verschwinden des kreativen TV-Manns für seinen Haussender Pro Sieben ein schwerer Schlag, von dem er sich bis heute nicht erholt hat. Und so dürfte der CEO von ProSiebenSat.1 Media, Thomas Ebeling, erleichtert gewesen sein, dass Raab nun mit einer neuen Idee, zumindest für den Hintergrund (als Produzent), wieder gerufen werden konnte. Diese Verbindung von Erfinder-Show und Stefan Raab – plus das ansehnliche Preisgeld von 2,5 Millionen Euro für den Sieger – dürfte einen sicheren TV-Hit zeitigen. Darauf würde ich wetten.

Das Thema Start-up-Shows – die übrigens weltweit erfolgreich laufen – zeigt, finde ich, dass hierzulande die Digitalwelt und vor allem die Fernsehproduzenten und TV-Anstalten immer nur auf den grossen Kanton schauen und dann vielleicht nach Jahren endlich mal eine gelungene Showidee in der Schweiz adaptieren (wie es zum Beispiel die SRG beim Thema «Auswandern» grossartig geschafft hat). Bei so wichtigen, gewaltigen und auch volkswirtschaftlich erheblichen Themen wie «Gründerszene», «Erfindungen» und «Start-ups» ist Tempo gefragt. Denn hier kommt es für die meist jungen Leute, die Ideen für Gründungen haben, auf jeden Monat an. Das nächste grosse Ding sollte und kann auch aus der Schweiz kommen. Dafür gilt es, die guten alten Massenmedien zu sensibilisieren. Hier haben sie einen wahrhaft öffentlichen volkswirtschaftlichen Auftrag.

