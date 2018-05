Teure Ideen

Pierre Rothschild

Auch wenn hochkarätige Experten in Zukunft vor allem Radio über Internet sehen – auch im Auto –, hat man sich in Europa in die DAB-Technik verliebt. Bereits 2021 könnte in der Schweiz Schluss sein mit dem analogen UKW-Radio (persoenlich.com berichtete). Definitiv sind die Pläne allerdings noch nicht. Die gleichzeitige Verbreitung von UKW und DAB+ kostet Geld. Vor allem auch der SRG würde dies grosse Einsparungen bringen.

Aber Einsparungen für wen? Auch wenn das Bakom verkündet, dass bereits 61 Prozent der Schweizer Hörer DAB+ nutzen, dann stimmt diese Statistik nur zum Teil. Hier wird jeder erfasst, der ein kleines DAB-Radiöli für die Küche gekauft hat oder einen DAB-Radiowecker… Dort, wo Radio vor allem stattfindet, gibt es die neue Technik meistens noch nicht: im Auto.

Und hier wird die Umrüstung teuer oder unschön. Teuer, wenn man das ganze eingebaute Empfangssystem ändern muss. Unschön, wenn man es mit Kabelsalat und neuer Antenne nachträglich im Auto unterbringt. Die Kosten, die bei einem frühen Wechsel stattfinden, können enorm sein. 2024 war das festgelegte Jahr der analogen Sender. Damit kann man als Autofahrer – wohl oder übel – umgehen.

Dass alle, die Radiowerbung schalten, hier zuverlässige Daten brauchen, liegt auf der Hand. Und das Datum ist und war 2024.





Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.