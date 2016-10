Andreas Reutimann

Digitale Transformation ist ein «Buzzword mit Hochkonjunktur». Berater spriessen wie Pilze aus dem herbstlichen Waldboden. Zur gleichen Zeit fragt sich das Gros der Unternehmer, ob denn dieses Thema nicht vielleicht an ihnen vorbeigehen wird. So viele Trends haben schon Staub aufgewirbelt und sind dann doch leise vorbeigezogen. Schliesslich braucht man nicht auf jeden Zug zu springen und die Suppe wird auch nicht so heiss gelöffelt wie sie serviert wird. Nicht?

Doch sie ist viel mehr als eine kurzzeitige Trenderscheinung. So stellen «Digitale Startups» innert weniger Jahre ganze Branchen auf den Kopf, um dann nur kurze Zeit später in einer völlig anderen Branche die nächste Bombe platzen zu lassen.

Digitalisierung ≠ Digitale Transformation

Die beiden Begriffe werden leider oft synonym verwendet. Während aber die Digitalisierung die Migration analoger Prozesse, Methoden, Werkzeuge und Daten in eine mehrheitlich elektronische Form zusammenfassen, beschreibt die «Digitale Transformation» den gesellschaftlichen Wandel als solchen und somit den Umgang – oder noch viel wichtiger – die Erwartungshaltung, welche wir an unsere Digitale Gesellschaft stellen. Beispiele wären hier, wenn man seinen Einkaufszettel einfach mit Mitbewohner teilen will, im Urlaub jederzeit Hotelverfügbarkeiten prüfen und dieses sogleich buchen möchte, der Taxifahrer soll bitte wissen wo ich mich gerade aufhalte und wer ich bin. Und übrigens soll mir die SBB-App neben dem Fahrplan auch bei Zugsausfall ein Café empfehlen, das hier und jetzt geöffnet hat.

Vereinfacht gesagt; eine Unternehmung wird der Digitalen Transformation nur gerecht, wenn sie ausreichend schnell digitalisiert. Und glauben Sie mir, das Tempo ist rasant! Diskutieren Sie mit; Transformieren Sie nur oder digitalisieren Sie auch?

Andreas Reutimann ist Consultant und Team-Leader beim Digital-Dienstleister Unic.