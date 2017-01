SID24: 24 Stunden «live» im Blaulicht-Einsatz

Die Einsatzkräfte von Schutz & Rettung und der Stadtpolizei stehen täglich rund um die Uhr für die Bevölkerung im Einsatz. Die beiden Blaulichtorganisationen des Sicherheitsdepartements (SID) verarbeiten im Jahr insgesamt 300’000 Notrufe. Am Freitag, 20. Januar 2017, twittern ab 7 Uhr Schutz & Rettung und die Stadtpolizei Zürich 24 Stunden lang unter dem Hashtag #SID24 gemeinsam ihre Einsätze, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person, ein Feuer oder ein Streit mit Verletzten. Die Stadtpolizei (117), die Berufsfeuerwehr (118) und der Rettungsdienst (144) arbeiten täglich Hand in Hand und sorgen gemeinsam für die Sicherheit der Bevölkerung. Viele Blaulichteinsätze finden aber keine mediale Beachtung und bleiben der Öffentlichkeit so verborgen. Mit dem Twitter-Marathon #SID24 wollen die Organisationen der Twitter-Community und allen interessierten Personen einen authentischen Einblick in die spannende Welt von Schutz & Rettung und der Stadtpolizei bieten.

Trotz der zeitnahen Kommunikation wird dem Daten- und Persönlichkeitsschutz höchste Priorität beigemessen. Es wird daher auch einzelne Ereignisse geben, die aus Pietäts- oder aus taktischen Gründen nicht kommuniziert werden. Die meisten anderen Einsätze werden jedoch auf Twitter verbreitet. Die interessierte Bevölkerung hat so die Möglichkeit, am Freitag und in der Nacht auf Samstag (fast) live bei den Einsätzen der beiden Blaulichtorganisationen dabei zu sein.

Schutz & Rettung (@SchutzRettungZH) hat auf Twitter rund 3000 Follower, die Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) rund 62'000. Die Stadtpolizei hatte bereits 2011 zum Start ihrer Social-Media-Tätigkeit eine ähnliche 24-Stunden-Aktion durchgeführt und konnte so schnell viele Follower gewinnen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)