Youtube: 4-Stunden-Limit für Gewaltvideos

Youtube reagiert auf den öffentlichen Druck und will seine Mitarbeiter schützen: Das Unternehmen begrenzt die Zeit, in der sich Content-Moderatoren verstörende Videos anschauen müssen, auf vier Stunden. Zudem sollen sie zusätzliche Leistungen, respektive «Wellness Benefits» erhalten, wie Youtube-CEO Susan Wojcicki am South-by-Southwest-Festival in Austin laut theverge.com sagte.

Gewisse Videos, etwas solche, die Copyrights verletzen, kann Youtube mittels Software herausfiltern und vor dem Upload sperren. Für solche, die Gewalt verherrlichen oder nicht kindgerecht sind, müssen Mitarbeiter eingesetzt werden, die das Videomaterial sichten. Youtube hatte auf Anfang Jahr angekündigt, weitere 10'000 Mitarbeiter für diese Arbeit anzustellen (persoenlich.com berichtete).

Diese sogenannten Content Moderatoren sehen grausame Bilder: Tötungen, extreme Gewalt, Missbrauch von Kindern. In den Medien wurde die Art und Weise wie solche Lösch-Teams arbeiten, mehrfach kritisch thematisiert (persoenlich.com berichtete). (eh)