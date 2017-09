Ginetta: 80 Gäste bei Lightning Talks und Apéro

Am «Design Studio Extended» vom Donnerstagabend haben rund 80 Interessierte teilgenommen. Drei Ginetta-Mitarbeitende haben kurze Talks zu folgenden Themen gehalten: «Chatbot or not?», «Why we love headless CMS» und «How stories help you design better products». Anschliessend tauschten sich Kunden und Partner beim Apéro aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das «Design Studio Extended» ist eine Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch, aber auch für Networking. Ginettas Designer, UX-Researcher, Entwickler und Strategen erzählen von Trends und überraschenden Ideen und geben Einblick in den Arbeitsalltag der Zürcher Digitalagentur. (pd/cbe)