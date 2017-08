Snapchat: Absturz an der Börse nach schwachem Quartal

Sky Deutschland

Sportangebot neu auch in der Schweiz

Der Bezahlfernseh-Riese bietet sein komplettes Sportpaket per 17. August via Streaming über das Web und eine App an. Diese wird bis Ende Jahr ebenfalls auf den TV-Plattformen von Swisscom, UPC und Sunrise verfügbar sein.