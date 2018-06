AdWords wurde vor knapp 18 Jahren eingeführt, um Nutzer und Unternehmen online miteinander zu verbinden. Mit den drei neuen Marken Google Ads, Google Marketing Platform und Google Ad Manager bündelt und ordnet Google seine Werbeproduktpalette neu, heisst es in einer Mitteilung.

Die Neuerungen sind:

Google AdWords wird zu Google Ads: Launch neuer Kampagnentypen für Unternehmen unterschiedlicher Grösse und Sammlung aller Werbemöglichkeiten auf Google an einem Ort.

Google Marketing Platform: DoubleClick und Google Analytics 360 Suite werden hier zusammengefasst. Teil der Plattform ist Display & Video 360. Es vereint Funktionen von DoubleClick Bid Manager, Campaign Manager und Studio und Audience Center. So können digitale Medien an einem Ort geplant und eingekauft sowie die Wirkung auf die Nutzer gemessen und optimiert werden.

Google Ad Manager: Einfachere und effizientere Verwaltung für Publisher durch die Zusammenführung von DoubleClick for Publishers und DoubleClick Ad Exchange.

Um «höchste Standards bei der Anzeigenschaltung» sicherzustellen, sei die Anzeigeneinstellungen zudem aktualisiert worden. (pd/cbe)