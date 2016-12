20 Jahre Internet: Als der Käfer noch viel Haut zeigte

von Christian Beck



Wer vor 20 Jahren auf blick.ch surft, der sieht auf der Homepage – wenn auch dezent – den nackten «Blick-Käfer», der «klick mich» fordert. Und kaum verwunderlich, was sich beim Klick auf den Käfer offenbart:

Wir verzichten an dieser Stelle darauf, das Bild zu verpixeln. Das ist es ja bereits.

Aber jetzt alles der Reihe nach: Das Web entstand 1989 als Projekt an der Forschungseinrichung Cern in Genf, die weltweit erste Website info.cern.ch wurde am 6. August 1991 veröffentlicht. Auftrieb erhielt das Internet seit dem Jahr 1993, als der erste grafikfähige Webbrowser namens Mosaic zum kostenlosen Download angeboten wurde.

In der Schweiz trat das damals noch exotische Web den Siegeszug 1996 an. «the blue window», eine Tochterfirma der Telecom PTT, bot ab dann einen günstigen Zugang ins Netz an (persoenlich.com berichtete). Im gleichen Jahr wurde in San Francisco auch das «Internet Archive» gegründet, welches seither systematisch Internetseiten digital archiviert und so die folgenden Bilder (siehe unten) erst möglich macht.

Zu den Pionieren unter den Schweizer Printtiteln gehörten der «Blick», der «Tages-Anzeiger», aber auch die «Aargauer Zeitung», die «Schaffhauser Nachrichten» oder der «Beobachter» (Die Aufzählung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit). Hier ein Blick auf deren Frontseiten aus den Anfangszeiten:











Der «alten Tante» ging es damals zu schnell. 1996 war die Website der NZZ noch «under construction», dafür gab es Wissenswertes über das Unternehmen:









Erst ein Jahr später ging dann auch die NZZ online:



Und ihr folgten auch einige Regionalblätter:







«Grüessech und Willkommen» bei SF DRS

Wechseln wir zu den elektronischen Medien. Das Schweizer Fernsehen war auch schon 1996 im World Wide Web vertreten – auch wenn die Seite eher nach Teletext aussah. Der (laut dem damals beliebten Zähler) 42083. Besucher wurde mit einem Vorwort von Birgit Steinegger alias Elvira Iseli begrüsst:



Im «Internet Archive» findet sich zwei Jahre später auch die erste farbenfrohe Seite von den Radios DRS, Margeriten inklusive:



Was macht zur gleichen Zeit das Privatfernsehen? Es sieht das weltweite Web durch die rosa Brille: TeleZüri präsentierte sich 1998, vier Jahre nach Sendergründung, erstmals im Netz. In zarten Pastelltönen und noch ohne Inhalt:



Und persoenlich.com? Das Magazin «persönlich» gibt es seit über 50 Jahren, den dazugehörigen Online-Auftritt aber erst seit dem Jahr 2000:



Fazit nach 20 Jahren Schweizer Medien im Netz: Die Websites haben sich offensichtlich und ohne Zweifel weiterentwickelt, fast keine Elemente hielten durch bis 2016. Eine Ausnahme ist der «Blick-Käfer».