20 Jahre Internet: Als Firmen sich eine Homepage bastelten

von Christian Beck

Wer kennt sie nicht, die Präsentationen und Office-Dokumente, die mit antiquiert wirkenden Bildern aus der altehrwürdigen Office-Clipart-Galerie garniert wurden. In den 90er-Jahren war das der letzte Schrei. Ähnlich selbstgebastelt wirkten zur gleichen Zeit auch viele Homepages.



Das damals noch exotische Internet trat in der Schweiz 1996 den Siegeszug an, als «the blue window» erstmals einen günstigen Zugang ins Netz ermöglichte. Viele Medienmarken waren von Anfang an mit dabei (persoenlich.com berichtete). Und andere grosse Marken der Schweiz?

Wir nehmen Sie erneut mit auf eine Reise in die digitale Vergangenheit. Die folgenden Websites stammen von Mitte bis Ende der 90er-Jahre. Am besten klicken Sie auf das untenstehende Bild, damit Sie die Galerie gross bewundern können:











Auf Shoppingtour…



Und nun gehen wir einkaufen. Sowohl Migros- als auch Coop-Kinder kommen auf ihre Kosten:









Wie sieht gutes Markting aus?



Apropos gutes Marketing: Wie präsentiert sich zu dieser Zeit eigentlich die Gesellschaft für Marketing? So:







Und wie werben Werber für sich? Auch hier einige Beispiele aus der Vergangenheit (auch hier erhebt die Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit):



Publicis, 2000

Wirz, 1997

Havas, 1996

Leo Burnett, 2003

Contexta, 1998

Wie bei den Schweizer Medien im Netz haben sich auch die Websites der Unternehmen weiterentwickelt, fast keine Elemente hielten durch bis 2016. Zum Glück auch nicht die Cliparts. Microsoft legte die Galerie vor zwei Jahren still.