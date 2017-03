CS2: Anekdoten aus 20 Jahren Agenturleben

Die Redewendung «it takes two» bringe perfekt zum Ausdruck, wie wichtig das Wechselspiel einer Partnerschaft zwischen Agentur und den Kunden respektive Partnern für den Erfolg eines Projekts sei. Dies schreibt die Agentur CS2 in einer Miteilung zur #ItTakesTwo-Kampagne.

Dabei wurden zur Illustration Bilder ausgesucht, die ikonenhaft sind und zum kollektiven Bewusstsein gehören: Vom Sündenfall in der Bibel bis zum erfolgreichsten Film-Franchise der Gegenwart. «Manchmal muss man sich eben einer ganz grossen Geste bedienen, um etwas ganz Einfaches zu veranschaulichen», so CEO Dani Kalt in einer Mitteilung.

Zudem habe die Agentur am Donnerstag, 23. Februar das 20-Jahr-Jubiläum gefeiert. Kunden, Partner und Mitarbeiter hätten im Vortragssaal des Kunsthauses Zürich ein ansprechendes Programm erlebt: Kalt erläuterte in einer kurzen Präsentation die Entwicklung der Idee zur Kampagne, gespickt mit Anekdoten aus den 20 Jahren CS2.







Das Duo Blush sorgte für den musikalischen Rahmen. (pd/eh)