Ron Orp: Anna Luna verstärkt Redaktion in Zürich

Ron Orp erweitert sein Redaktionsteam in Zürich. Neu an Bord ist Anna Luna. Die 23-Jährige hat unter anderem beim ehemaligen Jugendsender Joiz gearbeitet. In diesem Sommer wird sie ihr Studium für Journalismus und Kommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) abschliessen, wie es auf Anfrage heisst.

Ron Orp beschäftigt zurzeit 40 Mitarbeiter und publiziert in 13 Städten in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. In der Schweiz haben sich 300'000 Personen bei Ron Orp registriert, täglich erhalten 225'000 Abonnenten Ron Orp's Mail. (pd/lom)