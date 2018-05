Die Agentur Responsive hat für die Valiant Bank eine Virtual-Reality-Anwendung mit dem Titel «Der Schatz unter dem Bundeshaus» konzipiert. Sobald die Besucher die VR-Brille anhaben, befinden sie sich mitten auf dem Bundesplatz in Bern, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Über einen mysteriösen Lift gelangen die Spieler in einen kleinen Bunkerraum. Dort müssen sie bereits das erste Rätsel lösen, um weiter zu gelangen. Auch im folgenden Verlauf werden die Spieler in den unterirdischen Gängen immer wieder vor knifflige Herausforderungen gestellt: Ausweichen, über Pfeiler balancieren, an Abgründen entlanglaufen oder mit der Armbrust schiessen.

«Durch das Eintauchen in diese hoch detaillierte 360-Grad-Welt, bleibt das Erlebte stark in Erinnerung. Wir versuchen stets möglichst viele Sinne anzusprechen und den Spass mit Interaktionen zu erhöhen, um die Botschaft des Kunden möglichst effektiv zu kommunizieren. Die VR ist das beste Instrument, um Personen, ob jung oder alt, zu involvieren», lässt sich Patrik Marty, Managing Partner von Responsive, in der Mitteilung zitieren. Wer sich auf das Wagnis in der VR einlässt, erfahrt am Schluss, dass es ja auch von Anfang an einen ganz einfachen, risikolosen Weg gegeben hätte: Einfach direkt in die Valiant Bank am Bundesplatz.

Die mobilen VR-Stationen ermöglichen den flexiblen Einsatz der Anwendung auf weniger als 4 x 4 Meter bei Sponsoring-Events und weiteren Anlässen. Die grosse Unterwelt wird ohne Abstrich in der Illusion simuliert, denn mit geschickten Effekten wie fahrbaren Plattformen, wird das Hirn so überlistet, dass es meint, man bewege sich viel weiter, als man es in Wirklichkeit tut.

Virale neuartige Verbreitung mit Yawave

Für die virale Verbreitung soll nicht nur die Verblüffung der Kunden und deren Mund-zu-Mund-Propaganda sorgen, sondern auch die Applikation von Yawave. Wer möchte, kann sich nämlich während der VR-Action filmen lassen und das Video danach via Yawave mit seinen Freunden teilen. Da sich die Teilnehmer am Anfang registrieren, wird so direkt für mehr Reichweite und das Follow-up gesorgt. Das Ziel, hohe Aufmerksamkeit zu generieren und Valiant als moderne Bank bekannter zu machen, wird mit dieser Virtual Reality Anwendung unterstützt.

Verantwortlich Valiant: Eveline Ulmer (Leiterin Sponsoring & Promotionen), Sabrina von Känel (Leiterin Interne Kommunikation), Samantha Stauffer (Projektassistentin Marketing); verantwortlich Yavawe: Markus Koch, Renato Peter, Jari Honka; verantwortlich Responsive AG: Tuan Nguyen und Patrik Marty (beide Managing Partner) (pd/wid)