Kreisvier Communications: Augen prägen den neuen Onlineauftritt

Auf der neuen Website des Unternehmens Koppelmann Optik und Akustik bewegen sich bildschirmfüllende Hintergrundbilder in 3D-Optik in Slow Motion hinter der Content-Ebene und zeigen stilisierte Makroaufnahmen von Augen und Ohren. Kreisvier hat die Seite passend zum aktuellen Webtrend «scrollen statt klicken» aufgebaut und präsentiert die Inhalte in unterschiedlich grossen Boxen, so dass Besucher gleich auf den ersten Blick mehrere Themen sehen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Dem Wunsch der Basler Optikfirma, das Team persönlicher darzustellen, sei ebenfalls entsprochen worden: Judith Recher vom Grazer Fotografenkonglomerat Lupi Spuma habe die Mitarbeitenden sowohl portraitiert wie auch mit ihrem Lieblingsattribut abgelichtet, so dass die Teammitglieder weitere Facetten von sich preisgeben. Auch die Historie von Koppelmann habe ihren Platz gefunden und verrate wissenswerte Details aus über 50 Jahren Unternehmensgeschichte.

Verantwortlich bei Koppelmann: Stephanie Bayer-Frei und Mischa Pellet (Geschäftsleitung); bei Kreisvier Communications: Nannette Graf (Gesamtverantwortung), Dijana Martinovic (Beratung), Philipp Kropf (Art Direction/Screen Design), Stefan Friedrich (Digital Consulting/Web Development), Tanja Steiger (Text/Konzept); Fotografie: Judith Recher (Lupi Spuma), Graz/Österreich. (pd/tim)