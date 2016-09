ARD und ZDF: Ciao Internet, jetzt kommt Funk!

Service public für die Jungen: Wie persoenlich.com weiss, startet am 1. Oktober das neue Jugendprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender von ARD und ZDF. «Nach viel medienpolitischem Gezerre» werden nun die Details bekannt, wie DWDL.de schreibt.

Das Kind hat nun auch einen Namen: «Funk». Zudem werden am Donnerstag in Berlin die Formate vorgestellt. Es sind schon zum Start über 40. Damit wollen die öffentlich-rechtlichen Sender im Internet die Unter-30-Jährigen erreichen.

Anders als von Öffentlich-Rechtlichen gewohnt, findet «Funk» ausschließlich in der digitalen Welt statt. Wie Meedia schreibt, arbeitet «Funk» unter anderem mit bereits bekannten Gesichtern von YouTube zusammen, will aber plattformübergreifend auch in anderen sozialen Netzwerken aktiv sein. Zusammenführendes Bindeglied der verschiedenen «Funk»-Projekte werde wohl eine eigene App sein.







Auf Youtube wurde bereits ein erstes Video von «Funk» veröffentlicht, das allerhand Web-Phänomene zu einer «schrillen Collage» vermischt, unter anderem sieht man einen Wickingerhelm oder ein Beauty Turorial. Den Claim verkündet im Clip die Grumpy Cat, die Katze mit dem mürrischen Blick: «Das Internet ist vorbei. Jetzt kommt Funk.»

