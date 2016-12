Google Year in Search 2016: Danach googelten die Schweizer am häufigsten

Wonach suchte die Schweiz im Jahr 2016 am häufigsten im Netz? Google veröffentlicht mit dem «Google Year in Search 2016» die beliebtesten Suchbegriffe der Schweiz.

Die Fussball-Europameisterschaft als grosser internationaler Sportanlass beschäftigte die Schweizerinnen und Schweizer am meisten, wie es in einer Mitteilung heisst. EM 2016 sei der beliebteste Suchbegriff 2016 und verzeichne somit den stärksten Anstieg vor dem iPhone 7 und dem Spiel-Phänomen Pokémon Go. Hier die Top zehn:

EM 2016 iPhone 7 Pokémon Go Brexit Donald Trump Rio 2016 US Wahlen Tour de France 2016 Eurovision 2016 Copa America 2016

Darüber hinaus stiessen auch politische Themen wie der Brexit oder Donald Trump auf grosses Interesse. Hier die zehn grössten Aufreger und Skandale:

Brexit Donald Trump Sarah Lombardi Hillary Clinton Durchsetzungsinitiative Meghan Markle Panama Papers Ivanka Trump Marion Cotillard Melania Trump

Auch dieses Jahr hat Google Schweiz die Suchanfragen nach den beliebtesten Schweizer Prominenten ausgewertet. Dabei sind insbesondere Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche, dem Sport sowie der Gesellschaft vertreten. An der Spitze liegt Tamy Glauser, die nicht nur als androgynes Model, sondern auch durch ihre Beziehung zu Dominique Rinderknecht von sich reden machte.

Tamy Glauser Irina Beller Gianni Infantino Bligg Vladimir Petkovic Janosch Nietlispach Pipilotti Rist Marc Amacher Jonny Fischer Jason Brügger

Viele Schweizer suchten auf Google auch um Rat. Hier die zehn häufigsten eingegebenen Fragen mit dem Anfang «Wie mache ich...»:

wie mache ich es, dass mein Bart gleichmässig wächst wie mache ich ein Backup wie mache ich aus dunkler Schokolade Milchschokolade wie mache ich Wurzel bei Rosen wie mache ich einen Screenshot Samsung Galaxy S6 wie mache ich mich interessant für ihn wie mache ich Gulasch richtig wie mache ich ein @ wie mache ich eine Betreibung wie mache ich Rundungen auf Leder

(pd/wid)