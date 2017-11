Bildung ist in der digitalen Revolution zentral. Der Videowettbewerb von Digitalswitzerland stellt eine Gelegenheit dar, die Anliegen der Schülerinnen und Schüler in die Öffentlichkeit zu tragen (persoenlich.com berichtete). Zahlreiche Schüler haben die Gelegenheit denn auch wahrgenommen und in vielen Beiträgen ihre Visionen von zukünftigen Schulen oder möglichen Anwendungen für besseres Lernen geteilt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Jury – bestehend aus Sportler und Musikern wie Fabian Cancellara, Dodo, Lo & Leduc, Pegasus, Bastian Baker und Nickless sowie Politikern und CEO‘s namhafter Schweizer Unternehmen – hatte die schöne und schwierige Aufgabe, die Besten auszuwählen.

In der Kategorie Primarschule geht der 1. Preis an die 4. Klasse des Schulhauses Kastels in Sargans von Ursula Heini.



In der Kategorie Sekundarschule 1 gewann der Beitrag der Sek 3d von Klemens Vogel aus der Schule Erlen.

In der Kategorie Sekundarschule 2 konnte der Beitrag von Yannick Burkard, Leander Aerni und Sergio Beer der Kantonsschule Zürich-Stadelhofen die Jury von sich überzeugen.



Die Themen waren vielfältig und reichten von Social-Media-Plattformen zur Integration der täglichen schulischen Tätigkeiten bis zu virtuellem Lernen von Naturwissenschaft, Sprachen oder Sportarten.

«Wir freuen uns sehr, dass so viele Jugendliche sich am Wettbewerb beteiligt haben. Das zeigt, wie wichtig es ist, auch schon die nächste Generation mitzunehmen auf dem Weg in die Digitalisierung», wird Marc Walder, Gründer der Standort-Initiative Digitalswitzerland und Ringier-CEO, in der Mitteilung zitiert.

Die Siegerbeiträge werden mit einem Hauptpreis von 2000 Franken belohnt. Die Videos werden am 1. Schweizer Digitaltag vom Dienstag an der Schule der Gewinner und am Zürcher Hauptbahnhof ausgezeichnet. Alle Beiträge sind auf schulwettbewerb.digitaltag.swiss aufgeführt. (pd/cbe)