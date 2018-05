Yourposition: Die Agentur steigt unter internationales Dach

Die Schweizer Online-Marketingagentur Yourposition stellt die Weichen für zukünftiges Wachstum und wird Teil der internationalen Digitalagentur Dept mit Sitz in den Niederlanden. Die Übernahme erfolgt per sofort, wie es in einer Mitteilung am Montagmorgen heisst. Dept übernimmt zugleich die Kölner Digitalagentur Factor-a.

Yourposition ist die erste Schweizer Agentur, welche Dept beitritt. Damit biete man den Kunden einen einfachen Zugang zu einer «noch breiteren Expertise in den Bereichen Digital Marketing, Datenanalyse und Technologie». Die mittlerweile 50-köpfige Agentur stärke nicht nur die Position von Dept auf dem Schweizer Markt, sondern auch die internationalen E-Commerce-Kapazitäten des Netzwerks. Die Übernahme erfolgt zu 100 Prozent.

«Als Teil von Dept könne Yourposition ihren Kunden noch besser bei ihrem Digitalgeschäft unterstützen – von digitalen Marketingkampagnen über Smart Data bis hin zu automatisierten und skalierbaren Marketinglösungen, wird CEO Beat Muttenzer in der Mitteilung zitiert. «Als Teil von Dept wird Yourposition zukünftig auch international wachsen. Auf diese spannende Entwicklung freuen wir uns sehr», fügt er an. Und Paul Manuel, Gründer von Dept, sagt zur Übernahme: «Wir bekommen mit Yourposition und Factor-a zwei Partner, die perfekt zu unserer Unternehmensphilosophie passen und unsere Ambitionen teilen, grosse internationale E-Commerce-Kunden zu gewinnen.»

Yourposition wird auf operativer Ebene mit den Dept-Agenturen zusammenarbeiten und dabei das Management und seine kulturelle DNA behalten. Zum Portfolio von Yourposition gehören Kunden wie die Schweizer Milchproduzenten SMP, Ex Libris, Comparis, Amag, Nettoshop, Betty Bossi, Tamedia, Jumbo, The Adecco Group Switzerland und Wander.

Yourposition feiert dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum. Wir gehören zu den Pionieren im Digital Marketing», sagt Agenturgründer Lukas Stuber. Bereits Anfang Jahr hätte man die neue strategische Ausrichtung lanciert und fokussiere zukünftig auf skalierbare Marketing-Lösungen für E-Commerce-Kunden. Mit dem Agenturnetzwerk Dept im Rücken, sei man noch besser dafür aufgestellt, die Kunden in Sachen Digitalisierung ganzheitlich zu beraten. (pd/wid)