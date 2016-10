Best of Swiss Web: Die Ausschreibung für 2017 ist eröffnet

Die «Best of Swiss Web-Awards» gelten als die bedeutendste Auszeichnung der Schweizer Web- und IT-Branche. Ab sofort läuft die Eingabefrist: Bis zum 30. Januar 2017 können wieder Web-Projekte eingereicht werden. Alle Siegerprojekte werden an der grossen Award-Nacht vom 6. April 2017 im Zürcher Kongresshaus vor rund 800 Gästen prämiert. Es winken Auszeichnungen in elf Teilnahmekategorien sowie drei Spezialpreise.

Die Kategorien für den Wettbewerb 2017 lauten Business, Public Affairs, Technology, Creation, Usability, Marketing, Digital Performance Campaigns, Digital Branding Campaigns, Innovation, Mobile und Video. (pd)