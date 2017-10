Die Ausschreibung für «Best of Swiss Web 2018» ist lanciert. Ab sofort und bis zum 22. Januar 2018 können wieder Web-Projekte eingereicht werden. Es winken Awards in elf Kategorien, sowie Spezial-Auszeichnungen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Vor rund 1000 Gästen werden an der grossen Award-Nacht vom 12. April 2018 die Siegerprojekte prämiert. Die Edition 2018 ist besonders speziell, weil gleich drei Premieren zu feiern sind: Zum ersten Mal wird der Anlass in der Samsung Hall in Zürich Oerlikon stattfinden und zum ersten Mal werden auch der «Werber des Jahres» und der «Goldbach Crossmedia Award» im Rahmen der «Best of Swiss Web Award Night» verliehen (persoenlich.com berichtete). Es verblüffe also nicht, dass das Jahresthema im 2018 «Cooperate.Innovate» laute, heisst es weiter.

Der Preis «Best of Swiss Web» gilt als ältester Digital-Award Europas und als bedeutendste Auszeichnung der Schweizer Digital-und Kommunikationsbranche. (pd/cbe)