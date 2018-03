Brandkitchen: Die Grillsaison bereits eingeläutet

Brandkitchen gewinnt die HRMP-Gruppe als neuen Kunden. Sie betreibt in Spreitenbach das Hilton Garden Inn Zurich Limmattal, welches in Kürze eröffnet wird. In Schindellegi zeichnet das Unternehmen neu verantwortlich für das Holiday Inn und das integrierte Steakhouse Fuego, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kreativagentur Brandkitchen entwickelte pünktlich zum Re-Opening des Fuegos den neuen Online-Auftritt. Fuego heisst im Spanischen «Feuer». Was Feuer, Flamme und Rauch bewirken, wenn sie mit hochwertigem Fleisch kombiniert werden, wird im Fuego zelebriert – denn Essen soll nicht nur schmecken, sondern alle Sinne berühren, heisst es weiter.

Die neue Website lässt den Besucher eintauchen in die Welt des Barbecues und lädt zu einem kulinarischen Erlebnis im Steakhouse ein. Die intuitive Navigation animiert den Kunden bereits online, die Fuego-Welt zu entdecken und regt den Appetit auf gegrilltes Fleisch an.

Die Wiedereröffnung des Fuego Steakhouse fand am 15. März statt. (pd/cbe)