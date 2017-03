Y&R Group Switzerland: Die Zukunft des Einkaufens beginnt heute

Die neue Entdeckfunktion «Discover» in der Migros-App erkennt über 5000 Supermarkt-Produkte via Smartphone-Kamera an ihrer Verpackung: Damit hat man direkt vom Produkt aus Zugriff auf 2000 Migusto-Rezepte, 80’000 Echtzeit-Produkt-Bewertungen der Plattform Migipedia und auf Nährwerte sowie weitere Produkthinweise (persoenlich.com berichtete).

«Discover» nutzt die Kamera des Smartphones, um einzigartige Merkmale auf der Produktverpackung zu erkennen und diese mit der Produktdatenbank abzugleichen. Dies wird in Zukunft die Nutzung von QR-Codes und Barcodes zur Produkterkennung überflüssig machen. Sobald ein Produkt «discovert» wurde, erscheint auf dem Smartphone-Bildschirm in einer Mixed-Reality-Visualisierung der Produktname sowie die Optionen und Infos, die rund um dieses Produkt zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel passende Rezepte oder Bewertungen. «Discover» verfügt über einen Feedback-Mechanismus, welcher die Experience der Nutzer konstant optimiert.

«Discover» für iOS und Android sowie die dazu gehörige Backend-Infrastruktur für die Bildaufbereitung und Mustererkennung wurden von Futurecom (Teil der Y&R Group Switzerland) mit aktuellster Technologie umgesetzt: Unter anderem kamen dabei auch Apples neue Programmiersprache Swift und Microsofts neues Open Source Framework ASP.NET Core zum Einsatz. Dazu funktionieren wesentliche Systemkomponenten in der Cloud.

Neben der Entwicklung und Umsetzung der «Discover»-Funktion zeigt sich die Y&R Group Switzerland auch für die kommunikativen Begleitmassnahmen verantwortlich, die den Migros-Kunden die Nutzung von «Discover» näherbringen soll. Dafür wurde ein Film realisiert, Anzeigen sowie auch diverse Online- und Social-Media-Massnahmen.





Verantwortlich bei Migros-Genossenschafts-Bund: Hansueli Siber (Mitglied der Generaldirektion, Leiter Departement Marketing), Roman Reichelt (Leiter Marketing-Kommunikation), Pascal Schaub (Leiter Dachmarke), Philippe Stuker (Leiter Digitale Kommuikation), Philipp Bühler (Projektleiter Digitale Kommunikation), Christina Gelmi (Projektspezialistin Dachkampagnen), Christine Dehning (Projektleiterin Digital Products), Simone Blaser (Projektleiterin Media) Florian Vogler (Digital Producer); bei Y&R Group Switzerland: Andreas Widmer (CEO), Markus Gut (CCO), Bruno Rambaldi (CTO), Claus Bornholt (COO), Swen Morath (ECD), Thomas Bosson, Michael Gallmann (AD), Claudio Vögtli (UI/UX Experience Design), Diana Zberg (Grafik) Natasa Maricic (Text), Diaz Ordoño Jose Ignacio, George Ilies, Előd Hampel, Marcel Berberich, Jean-Baptiste Bernus, Fabian Bräm, Rigobert Mihle, Marc-André Bühler, Jiří Danihelka, David Suppiger (Programmierung) Lukas von Wartburg (Projektleitung), Andrea Pramor, Urs Krucker (Strategie), Elias Zurbuchen, Rafael Tucev, An Le, Fabrice Tobler (Produktion) Mirco Fehr, Patric Jacquet (Datenmanagement); bei Shining Productions: Ari Zehnder (Regie), Leonardo Sanfilippo, André Agustoni (Producer). (pd/cbe)