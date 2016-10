Best of Swiss Apps Award 2016: Diese Apps sind auf der Shortlist

47 Entwicklungen haben die Konkurrenz von insgesamt 219 Einschreibungen hinter sich gelassen und zählen zu den besten Schweizer Apps des Jahres. Auf der Shortlist finden sich alle Teilnehmerprojekte, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Auszeichnung machen dürfen, schreiben die Veranstalter in der Mitteilung vom Mittwoch.

Es winken Gold-, Silber- und /oder Bronze-Auszeichnungen in einer der regulären Kategorien oder den drei Sonderkategorien – oder sogar als Master of Swiss Apps 2016. Die Master-Kandidaten werden am 26. Oktober auf www.bestofswissweb.ch bekannt gegeben.

Die Auszeichnungen werden an der Award Night am 16. November 2016 im Aura am Paradeplatz in Zürich vergeben. (pd/wid)