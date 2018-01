Digital Marketing Award: Diese Firmen sind 2018 nominiert

Zum achten Mal verleiht die IAB (Interactive Advertising Bureau) Switzerland den Oskar der digitalen Werbebranche, den Digital Marketing Award (persoenlich.com berichtete). «Der Digital Marketing Award besitzt einen hohen Stellenwert für die Branche sowie für die Gewinner. Mit den Awards ‹Digital Marketer of the Year›, ‹Digital Newcomer of the Year› und ‹Digital Agency of the Year› werden Leistungen ausgezeichnet, welche im Schweizer Markt besonders herausragend sind», wird Roger Baur, Geschäftsführer der IAB Switzerland, in einer Mitteilung zitiert.

Nominierte und Wahlmodi

In der Kategorie «Digital Newcomer of the Year» wird der IAB-Academy-Absolvent ausgezeichnet, der die Abschlussprüfung im Jahr 2017 mit dem besten Ergebnis bestanden hat.

Der Award «Digital Marketer of the Year» geht an ein Unternehmen, welches die Klaviatur des digitalen Marketings zielgerichtet einsetzt und mit seinen Kampagnen auffällt. Die Nominierten sind Calanda, Swisscom, Helsana sowie Digitec Galaxus.

Die «Digital Agency of the Year» setzt über den gesamten Kundenlebens- und Verkaufszyklus digitale Marketing-Massnahmen nachhaltig und strategisch ein, um so den Kunden ein fortschrittliches digitales Markenerlebnis über sämtliche Touchpoints hinweg zu garantieren. Die Nominierten lauten Hoy, Sir Mary und Yourposition. (pd/cbe)