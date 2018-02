Best of Swiss Web 2018: Diese Projekte dürfen auf eine Boje hoffen

von Michèle Widmer

Der SBB-Relaunch von Unic, die Migros Gesundheitsplattform von Namics und Aperto oder die CSS-Herbstkampagne von Notch Interaktive: Die Organisatoren der Best of Swiss Web Awards haben die Shortlist veröffentlicht. Darauf befinden sich 86 von insgesamt 301 eingerichten Arbeiten. 104 Juryexperten haben die Projekte in einem zweitägigen Jurierungsprozess gesichtet, heisst es in einer Mitteilung.

Die auf der Shortlist vertretenen Arbeiten hätten etliche Einreichungen hinter sich gelassen und könnten sich schon heute zu den besten Schweizer digitalen, crossmedialen Projekten des Jahres zählen, schreiben die Organisatoren. Die nachfolgend aufgelisteten Arbeiten sind mindestens in einer der elf Kategorien der Shortlist vertreten.

Mehr Informationen über die einzelnen Projekte finden Sie hier.

Beim Blick auf die Shortlist am meisten freuen kann sich Hinderling Volkart. Die Agentur ist mit insgesamt zehn Arbeiten vertreten. «Wir freuen uns zusammen mit unseren Kunden, dass wir es mit allen Projekten auf die Shortlist geschafft haben und sind sehr gespannt auf die Award-Night», sagt Agentur-Mitgründer Michael Hinderling gegenüber persoenlich.com.

Finalisten des Crossmedia Awards stehen fest

Gleichzeitig werden die Finalisten für den Goldbach Crossmedia Award bekannt gegeben. Im Herbst haben die Organisatoren darüber informiert, dass der Award in die Best of Swiss Web Awards integriert wird (persoenlich.com berichtete). Von den 21 Einreichern schafften es neun in die Shortlist.

Die beim Crossmedia Award eingereichten Kampagnen wurden auf ihre innovative und intelligente Vernetzung hin geprüft, heisst es in einer Mitteilung. Dabei zählten, neben dem Gesamteindruck, die Strategie des crossmedialen Einsatzes, der zielorientierte Medieneinsatz, Innovation durch Nutzung neuer Medien, Formen und Technologien, die gestalterische Umsetzung sowie die medien- und zielgruppengerechte Inszenierung.

An der Award Night vom 12. April 2018 entscheidet sich in der Samsung Hall in Dübendorf, wer am Ende tatsächlich die begehrten Auszeichnungen von Best of Swiss Web und Crossmedia Award zu fassen kriegt.