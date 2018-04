Im Zeitalter, in welchem Vernetzung oberste Priorität hat und die Digitalisierung in der Welt der Werbung eskaliert, kann der Überblick schnell verloren gehen. Eine Konsequenz davon ist es, dass Ziele manchmal offline effizienter erreicht werden können. Dies hat auch das Internet-Startup Frontify mit ihrer letzten Kampagne bewiesen.

Bei dem Versuch passende Leute zu rekrutieren, hat das in St. Gallen Internet-Startup Frontify die sonst digital ausgerichtete Werbestrategie umgestellt und den Schritt in die offline Welt gewagt. Eine grossräumige Plakatkampagne in den Strassen von St. Gallen sollte helfen, die besten Talente für das Team zu gewinnen, heisst es in einer Mitteilung. Mit dem Slogan «Lowest salaries in town» wollte man vom konventionellen Weg abweichen, um aufzufallen.

Der «offensichtlich nicht korrekte Slogan» half Frontify laut eigenen Angaben bereits zu Beginn, Personen, welche die Arbeit nur mit dem Lohn verbinden, herauszufiltern. Ziel sei es Leute anzuziehen, die nach einer Anstellung in einem jungen Unternehmen suchen, in welchem sie noch etwas bewegen können. (pd)