Amazon Alexa: Digitale Sprachassistentin liest auch NZZ vor

Nachrichten der «Neuen Zürcher Zeitung» können neu von der digitalen Sprachassistentin «Alexa» vorgelesen werden. Die NZZ-Mediengruppe bietet die Inhalte seit Freitag für das sprachgesteuerte Gerät Amazon Echo an. Mit der Frage «Alexa, was gibt es Neues?» liest die Stimme hinter Amazon Echo neu auch Kurznachrichten der NZZ, wie die NZZ-Mediengruppe am Freitag mitteilte.

Die NZZ-Mediengruppe ist das erste Schweizer Medienhaus, das Amazon Echo mit Nachrichten beliefert. Neben der NZZ sind etwa auch Inhalte von Spiegel Online oder «Die Welt» verfügbar. Die sogenannten Flash Briefings sind knapp zwei Minuten lang. Nutzerinnen und Nutzer können den Anbieter für das Flash Briefing selber wählen.

Amazon Echo ist ein vom US-Onlinehändler Amazon entwickeltes Gerät, das allein durch mündliche Befehle gesteuert wird. Das Gerät kann Musik abspielen, Termine koordinieren oder Nachrichten vorlesen, ist in der Schweiz aber noch nicht erhältlich. (sda/cbe)