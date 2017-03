Samsung: Digitaler Assistent Bixby vorgestellt

Swiss Poster Award

Das sind die Gewinner

Der Hauptpreis «Poster of the Year» geht an die emotionale Kampagne «Tiere wie Müll» von Ruf Lanz.

Am Donnerstagabend ist in Zürich der «Swiss Poster Award» verliehen worden. Der Hauptpreis «Poster of the Year» geht an die emotionale Kampagne «Tiere wie Müll» von der Kreativagentur Ruf Lanz. «Diese Serie macht Unrecht sichtbar», so die Begründung der Jury.