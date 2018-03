Ringier: Digitales Erzähl-Format «VR-Telling» lanciert

Die Schweizer Armee braucht neue Kampfjets, fünf Typen stehen zur Auswahl. «Blick» zeigt sie in einem neuen Format: Das Team Storytelling hat mit «VR-Telling» eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, komplexe Geschichten in Virtual Reality zu erzählen und die dem User auf jedem Gerät ein einzigartiges Erlebnis bietet. Auf Dektop scrollt er sich durch von Jet zu Jet. Auf dem Smartphone navigiert er durch Bewegung des Geräts durch die 3D-Welt. Ihr ganzes Potenzial entfaltet die neue Technologie aber mit einem VR-Cardboard, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der User übernimmt hier selbst die Regie und kann die neuen Jets von oben und unten genau unter die Lupe nehmen. Alle Details werden ihm vorgelesen, Statistiken vergleichen zudem die Eigenschaften der Flugzeuge.

«Dank VR-Telling können wir komplexe Themen auf neue Art erzählen», wird Katia Murmann, Chefredaktorin Digital der Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. «Das Thema Kampfjet-Beschaffung ist nur eines von vielen möglichen Anwendungsgebieten dieser spannenden Technologie.»

Direkt im Browser, ohne App

Die Idee hinter «VR-Telling»: Die Stärke jedes Geräts wird optimal genutzt und alles muss im Browser ohne zusätzliche App funktionieren. «Unsere Leser wollen Geschichten ohne Umweg lesen können, sie müssen heute direkt im Browser funktionieren», so Spiridon Petridis, Leiter Storytelling. Das stellte das Team um Petridis vor Herausforderungen.

«VR-Telling» nutzt Technologien, die teils erst wenige Jahre alt sind und im Digital Publishing noch kaum zur Anwendung kommen. «Wir experimentieren auf einem noch kaum erforschten Gebiet», so Petridis. Die 3D-Welt wird direkt im Browser berechnet, jede Animation erfordert bis zu 60 Berechnungen pro Sekunde, für das Cardboard muss die Anwendung im Browser verdoppelt werden. Ausserdem funktioniert jedes Handy und jeder Browser anders. «Mit VR-Telling konnten wir diese Probleme lösen. Uns ist es gelungen, aus einer Codebasis Geschichten skalierbar für jedes Gerät zu produzieren», so Petridis.

Das Team Storytelling der Blick-Gruppe ist spezialisiert auf multimediale Umsetzungen und die Entwicklung neuer, interaktiver Formate. Unter der Leitung von Spiridon Petridis arbeiten zehn Journalisten, Infografiker und Entwickler an innovativen Erzählformen. Im März 2018 wurde eine Infografik des Teams mit dem «Award of Excellence» der Society for News Design ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)