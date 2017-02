Namics: Digitales Kinoerlebnis schon beim Buchen

Digital Marketing Award 2017

Webrepublic ist Digitalagentur des Jahres

Erstmals wurde der «Digital Marketing Award» im Rahmen der D:Pulse verliehen. Die Gewinner.

Erstmals wurde der «Digital Marketing Award» im Rahmen der D:Pulse in Zürich verliehen. Als «Digital Agency of the Year» geehrt wurde Webrepublic. Gründer Tom Hanan erhielt zudem den Titel «Digital Lifetime Award». Bei den Marketern dominierte Saas-Fee.