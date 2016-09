digitalswitzerland: DigitalZurich2025 für die ganze Schweiz

Die Standort-Initiative DigitalZurich2025 wird ausgeweitet auf die ganze Schweiz. Neu heisst das Projekt «digitalswitzerland». Darüber haben die Verantwortlichen am Freitagmorgen die Öffentlichkeit informiert. Laut einer Mitteilung soll fortan nicht mehr Zürich, sondern die gesamte Schweiz «als Zentrum für digitale Innovation in Europa» positioniert werden.

«Um den industrieübergreifenden Standortvorteil der Schweiz noch besser nutzen zu können, ist eine nationale Ausrichtung der Initiative förderlich. Deshalb wird 'digitalswitzerland' in die Westschweiz und ins Tessin expandieren und ein Büro an der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) eröffnen», lässt sich Marc Walder, CEO der Ringier AG und Gründer von «digitalswitzerland», in einer Medienmitteilung zitieren.

Darüber hinaus hat «digitalswitzerland» am Freitag seine jüngste Initiative «Education Digital» vorgestellt. Details dazu lesen Sie im Interview mit Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking, der daran massgeblich beteiligt ist. (eh)