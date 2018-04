GoTom: Dimitri Friedli und Jorge Vargas stossen zum Team

Das Zürcher Startup beschäftigt zwei neue Mitarbeiter. Jorge Vargas sei als International Account Manager ab April für die Betreuung von Kunden im Ausland zuständig, heisst es in einer Mitteilung. Er war davor mehrere Jahre als Enterprise Account Manager bei Tigabytes in Chile tätig und verantwortete dort die Einführung von G Suite (früher Google Apps for Business) bei diversen Grossunternehmen. Vargas hat einen Master in International Business an der Griffith Universität in Brisbane abgeschlossen. Mit seiner Erfahrung im Bereich Software Account Management ergänze er das bestehende Consulting Team hervorragend, heisst es weiter.



Dimitri Friedli stösst von Ringier Axel Springer Schweiz zu GoTom. Zuvor war er als Frontend Engineer beim Business Software Anbieter Bexio tätig. Als UX Engineer verantwortet er neu die Weiterentwicklung der Oberfläche.



Seit April setzt neu auch die Bündner Vermarktungsorganisation Somedia Promotion auf die Technologie der Software-Firma. (pd/wid)