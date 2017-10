In 40 Kategorien konkurrierten hunderte Projekte und Kampagnen um eine Auszeichnung bei den Digital Communications Awards 2017 in Berlin. Drei Schweizer Agenturen sicherten sich jeweils einen Kategoriensieg:





BlueGlass

Zusammen mit dem Kunden UPC gewann BlueGlass in der Kategorie «Content Marketing». Prämiert wurde die Kampagne «eSports.ch – Gaming Hero Content».

Hinter dieser Kampagne stehe «ein unglaublich engagiertes Projektteam», heisst es in einer Mitteilung von BlueGlass. So sei aus eSports.ch schliesslich viel mehr als nur eine Content-Marketing-Kampagne geworden: eSports.ch, und damit auch UPC, seien heute aktiver Partner und Akzelerator in der Entwicklung der Schweizer eSports-Community.





Fabrikant/JWT Zürich

Fabrikant/JWT und Mazda gewannen mit der Kampagne «Mazda Speed Dating» in der Kategorie «Brand Relationship».

Um das erste Kennenlernen besser zu machen, abseits vom anonymen Online-Dating, bot «Mazda Speed Dating» Singles die Chance, den zukünftigen Partner unter idealen Bedingungen kennenzulernen (persoenlich.com berichtete). Die Resultate zeigen laut Mitteilung der Agentur: Viele Teilnehmer hätten einen neuen Partner gefunden – und Mazda neue Brand Lovers.





Seed

Seed gewann in Berlin mit dem ETH-Zürich-Trailer in der Kategorie «Corporate Films».

Der im Sommer lancierte Trailer lade den Zuschauer ein auf eine rasante und humorvolle Reise durch die ETH, exakt der Dauer einer Polybahn-Fahrt entsprechend, schreibt die Agentur dazu. Der Film fordere vom Zuschauer höchste Aufmerksamkeit. Sämtliche Inhalte werden ausschliesslich über geschriebenen Text und Clip-hafte Bilder vermittelt, getrieben durch einen rhythmischen Soundtrack (persoenlich.com berichtete).





Die Verleihung der Digital Communications Awards fand am Freitag in Berlin statt. Sämtliche Gewinner finden Sie hier. (cbe)