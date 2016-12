Monami: Drei neue Köpfe an Bord

Wenige Monate nach dem Start hat sich bei Monami so einiges getan. Die auf Social Media spezialisierte Zürcher Agentur zählt neu drei Mitarbeiter. Thierry Kuhn kam als Crossmedia Producer von «20 Minuten» dazu, Soraya Janser absolvierte zuvor ein Praktikum bei FCB Zurich und Céline Schnorf schloss die HTW in Chur mit dem Bachelor of Science in Multimedia Production ab, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Eine weitere Person soll im Januar zum Team stossen.

Auch auf Kundenseite konnte sich die Agentur weiterentwickeln. So werden bei Monami unter anderem Inhalte für Brands wie Adidas, Coop, Mercedes-Benz, RedBull, 3plus, Transa oder das Tonhalle Orchester Zürich konzipiert und umgesetzt.

Als Highlight bezeichnet Monami-Gründer David Cappellini den XXL-Supermario, den sein Team für Coop mitten in der Nacht mühselig zusammengebastelt habe.

(pd/wid)