Der Chatbot informiert über Business Cases und Anwendungsbereiche in den Bereichen Virtual Reality und Augmented Reality und hält interessantes Wissen bereit, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Er soll auch einen nützlichen Überblick über die wichtigsten Geräte und Systeme bieten, mit Links zu Videos überraschen und seine User mit Fakten rund um die packende Geschichte der virtuellen Realität und ihrer Protagonisten fesseln.

Kommuniziert werde mit dem Bot über die verschiedensten Auswahlmenüs, welche ihn zu den jeweiligen Informationen oder externen Links führen würden – ein offener Dialog mit dem Bot sei jedoch nicht vorgesehen. «Wir nutzen das Stilmittel Bot als innovative und passende Form des Storytellings», lässt sich Nicola Schlup, Managing Director der Nexum Schweiz, in der Mitteilung zitieren. «Wir glauben, dass die spielerische aber dennoch klar strukturierte Art, wie der Bot seine User an das Thema Virtual Reality heranführt, einem konkreten Kundenbedürfnis entspricht», ergänzt sie.

Die Auswahl und Tiefe der aufbereiteten Informationen würde auch ziemlich genau denjenigen Fragen entsprechen, die laut Schlup fast im Tagestakt an die Agentur herangetragen werden. «Das Interesse an den Themen Virtual und Augmented Reality hat in den letzten Monaten massiv zugenommen und weil diese Technologien noch neu sind, haben unsere Kunden verständlicherweise ein hohes Informationsbedürfnis», so Schlup weiter. Der Bot biete daher auch eine Entlastung bei der Bearbeitung von Kundenanfragen und könne Fragen beantworten, bevor diese erst entstehen würden. «Damit möchten wir uns als kompetenten Partner für Virtual und Augmented Reality positionieren.»

Realisiert wurde der Bot unter Verwendung der Plattform Motion.ai, wie es weiter heisst. Er kann auf dieser Website mit allen Geräten erreicht werden. (pd/tim)