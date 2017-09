In der Fülle von Events und Locations den passenden Anlass zu finden und mit Freunden zu teilen wird nun noch einfacher, wie es in einer Mitteilung heisst. So verpasse der Besucher keinen Event mehr und könne sich online von kulinarischem Höhepunkt zu Höhepunkt durchs Programm schlemmen.

Mit leckeren Foodbildern soll die Website Lust aufs Entdecken und Geniessen wecken. Der übersichtlich gestaltete Eventkalender ermögliche Termine präzise zu planen – bei der grossen Anzahl von Angeboten ein hilfreiches Instrument. Zudem würden sich mit der neu entwickelten Eventmap Locations einfacher finden.

Gourmets und Gourmands können neu ihre persönliche Favoritenliste laut Mitteilung mit Lieblingsevents erstellen, diese für sich selber speichern oder sie an Freunde senden und über Social Media teilen. Ausserdem stehen sämtliche Inhalte nun auch in Englisch zur Verfügung.

Die Food Zürich startet am 7. September.

Verantwortlich bei Food Zurich: Simon Mouttet; Verantwortlich bei Eggliwitsch: Fosca Toth; bei Gold Interactive: Chris Lalive d’Epinay (Konzept, CD), Nadine Engler (Design), Watezz Bleuer (Projektmanagement), Sidney Widmer (Backend-Programmierung), Jonathan Beck und Manuel Sommerhalder (Frontend-Programmierung). (pd/tim)