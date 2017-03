Responsive: Ein virtueller Abstecher ins Paradies

Für das innovative laktosefreie und vegane «Coco ice-Land»-Glacé von Midor hat die Agentur Responsive ein interaktives High End Virtual Reality (VR) Game komplett in 3D entwickelt und realisiert. Als eine der ersten interaktiven Mall-Promotionen in der Virtual Reality wird die Kundenverblüffung fantastisch sein, zeigt sich die Agentur in einer Mitteilung überzeugt. Die mobilen Stationen werden in diversen Shopping-Centern eingesetzt und stehen so der breiten Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung.

Ein Abstecher ins 360-Grad-Paradies

Die Besucher der Promotion kommen in den Genuss von einem mit Kokospalmen gesäumten Traumstand mit türkisblauem Meer und tauchen so ins «Paradice» von «Coco ice-Land» ein. Mit dem 360-Grad-Rundumblick und der Südsee-Musik ist das immersive Erlebnis perfekt.

Da das Glacé auf der Basis von Kokosnussmilch produziert wird, müssen die Spieler möglichst viele Kokosnüsse einfangen. Die Kokosnüsse werden von auf Palmen sitzenden, animierten Affen heruntergeworfen. Der Anwender reitet dabei auf einer Schildkröte und hält ein Fangnetz in der Hand. Die Teilnehmer lernen so spielerisch den USP der Marke kennen.

Die Steuerung des Games ist völlig intuitiv und für Jung und Alt geeignet. Nachdem die Besucher auf der Holzkiste Platz genommen haben, werden sie mit der VR-Brille und Kopfhörer ausgestattet. Mittels eines Controllers wird das virtuelle Fangnetz bedient. Durch das gemächliche Tempo der Schildkröte haben die Anwender genug Zeit, sich im Paradies zurecht zu finden.

Das Konzept geht bis in die reale Welt

Die auf online, mobile und VR-Anwendungen spezialisierte Agentur Responsive hat für Midor den gesamten VR-Auftritt zusammen mit Objektbauer Cyrus Schwabe 100% Swiss Made von A bis Z konzipiert und realisiert.

Die Mall-Promotionen finden bis Ende November in grösseren Migros-Shopping-Centern der ganzen Schweiz statt. Eine Liste der Standorte finden Sie hier.

Verantwortlich bei Midor: Valérie Schnüriger (Trade Marketing Coordinator); bei Responsive AG: Tuan Nguyen und Patrik Marty (beide Managing Partner); bei Objektbau: Cyrus Schwabe. (pd/cbe)