Mit «eBill» mache SIX Paynet den Schritt in die Welt der totalen Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, schreibt Station in einer Mitteilung. Rechnungen landen so ohne Umwege direkt im E-Banking der eigenen Bank und können mit einem Klick beglichen werden. Station hat dem Produkt eine Plattform bereitgestellt, welche die Einfachheit der Handhabung nicht nur nutzungstechnisch, sondern auch visuell vermitteln soll und flüchtige Besucher zu aktiven Kunden machen will, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Agentur ist seit 2016 für das Digital Branding von SIX verantwortlich.

«eBill» soll aber nicht nur Konsumenten, sondern auch Anbietern das Zahlungsleben leichter machen. Umso wichtiger sei es, die Vorteile für beide Akteure auf einer Plattform zu kommunizieren, ohne dabei die jeweilige Zielgruppe mit irrelevanten Informationen abzulenken. Das Resultat: Eine User Journey, die den Benutzer je nach Bedürfnis in die gewünschte Richtung lenkt, umgesetzt mit Laravel.





Verantwortlich bei « eBill»: Daniel Berger (Projektleiter), Ulrike Eckardt (Marketing-Kommunikation), Karin Sutter (Prozess-Managerin), Avi Gosh (Brand Manager); verantwortlich bei Station: Dennis Schärer, Enrico Bozzolini, Miro Bossert, Lisa Nestico, Stephan Hartman, Martina Egli, Michael Thurm, Tiago Bioucas. (pd/maw)