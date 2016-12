Pixels Kingdom: Eine wirklich personalisierte Kampagne

Ein Gigabyte pro Sekunde schickt das Vivo-XL-Paket von Swisscom durch die Glasfaserleitung. Ein Angebot, mit dem viele Kunden beim Abschluss ihres Vivo-L-Abos geliebäugelt haben. Sie sind damit genau die richtige Zielgruppe, um das Hero Produkt nochmals in bestem Licht inszeniert anzuzeigen: Als regionalen Superhelden, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Vivo-Abonnentin Nina aus Bern wird also ein Werbemittel für das passende Vivo-Paket mit Berner Superhelden-Cape angezeigt. Vivo-Abonnent Charles aus Genf sieht hingegen das für ihn passende Vivo-Paket. In seiner Sprache, mit seiner Kantonsflagge. Die Parameter «Standort», «Sprache» und weitere werden auf jeden User individuell abgestimmt und sorgen so für eine personalisierte Glasfaser-Push-Kampagne mit aussergewöhnlich starkem Kundenbezug.

Möglich macht dies die Zusammenarbeit dreier Spezialisten: Swisscom verfügt über die notwendige Datenmenge, Adobe Scene7 programmiert die Aussteuerung, Pixels Kingdom konzipierte Idee und kreative Umsetzung der Kampagne. (pd/cbe