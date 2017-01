Nexum Schweiz: Enhanced Interaction Lab eröffnet

Das neue Lab, das die Nexum an ihrem Standort an der Könizstrasse in Bern eingerichtet hat und mit verschiedensten Geräten wie VR-Brillen, IoT-Entwicklungskits, Sensoren und anderen Gerätschaften ausgerüstet ist, soll laut Managing Director Nicola Schlup ein Hort für das praxisnahe Experimentieren mit verschiedenen Technologien wie Virtual Reality, Chatbots, dem Internet of Things oder anderen internetnahen, digitalen Interaktionstechnologien werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dabei liege der Fokus auf der Entwicklung von potenziell businessrelevanten Anwendungen. «Mit dem Enhanced Interaction Lab wollen wir zwar digitale Innovationen in den verschiedensten Technologiebereichen betont spielerisch angehen, unser Fokus ist es aber zu beweisen, dass die neuen Interaktionsformen eben keine blosse Spielerei sind und richtig angewendet für Unternehmen interessante Mehrwerte in allen Bereichen, egal ob Marketing, Entwicklung, Vertrieb oder Produktion, entfalten können», wird Nicola Schlup, Managing Director von Nexum Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Prototypen in Entwicklung

Zurzeit befinden sich im neuen Interaction Lab zwei konkrete Prototypen aus den Bereichen Virtual Reality und Internet of Things in der Entwicklung, mit denen die Nexum im neuen Jahr interessierten Unternehmen die Vorteile der Technologien vor Augen führen möchte. Laut Schlup sollen 2017 auch verschiedene Demonstrationsentwicklungen öffentlich zugänglich gemacht werden.







Die Nexum engagiere sich nicht nur im Rahmen des neuen Labs für die genannten Schlüsseltechnologien. Zusammen mit dem Impact Hub Bern, dem neuen Co-Working- und Innovationshub in Bern, ist das Unternehmen eine Partnerschaft eingegangen, in deren Zusammenhang Experten der Nexum eine Reihe verschiedener Know-how-Sessions und Workshops rund um die Themen Virtual Reality, Bots, Internet of Things und Innovation durchführen werden. Auch im Rahmen einer Fachartikel-Serie beschäftigt sich die Nexum intensiv mit neuen digitalen Interaktionsformen.

Die nächste Veranstaltung im ImpactHub Bern findet am 17. Januar ab 18:30 Uhr zum Thema «Innovation im Business-Alltag» statt. (pd/clm)