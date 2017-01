Futurecom: Entwickler erhält exklusive Auszeichnung

Jiří Danihelka, C#-Entwickler bei Futurecom Interactive, ist kürzlich von Microsoft in den MVP-Status erhoben worden. Das Kürzel, das ausserhalb der IT-Welt wenig bekannt ist, steht für die höchste Auszeichnung, welche Microsoft vergibt: Ein Most Valuable Professional (MVP) verfügt über herausragende Kenntnisse im Bereich der Microsoft-Technologien und engagiert sich in besonderem Masse in der Entwickler-Community. Die Auszeichnung wird seit 1995 jährlich vergeben; in der Schweiz gibt es derzeit 36 MVPs, weltweit gut 4000, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Danihelka hat Computerwissenschaften in Prag studiert und mit dem Doktorat abgeschlossen. Anschliessend war er als Forscher an der ETH Zürich tätig, bevor er im 2014 zu Futurecom Interactive stiess. Er zeichnet als Lead Developer für zahlreiche Kundenprojekte verantwortlich und ist zudem als IT Security Officer für das Unternehmen tätig. (pd/cbe)